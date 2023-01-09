Глава ОБСЄ виступила проти виключення рф з організації

Генеральний секретар Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельґа Марія Шмід виступила проти виключення росії з організації.

Про це вона сказала в інтервʼю німецькій газеті Die Welt.

«Я вважаю, що з сьогоднішнього погляду є сенс, щоб росія продовжувала залишатися членом ОБСЄ» — зазначила вона.

Свою позицію Шмід аргументувала необхідністю зберегти «канали звʼязку». Водночас вона додала, що «тримати дипломатичні канали відкритими не означає домовлятися».

Крім того, Шмід зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, через який можна було би виключити росію. «ОБСЄ народилася з протистояння часів Холодної війни. Вона була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації», — пояснила генсек.