В Україні арештували майно ексміністра освіти Табачника на понад $2 мільйони

В Україні арештували майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Загальна сума арештованих активів — понад $2 мільйони. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті. Щоб уникнути можливої конфіскації, Табачник заздалегідь «переписав» статки на своїх родичів. Проте його активи все одно арештували. А саме:

половину квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;

житловий будинок площею понад 600 квадратних метрів;

пʼять земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 гектар;

банківський рахунок на $147 тисяч.