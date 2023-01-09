Вантажне судно з українською кукурудзою сіло на мілину в Суецькому каналі

Вантажне судно MV Glory сіло на мілину в північній частині Суецького каналу поблизу єгипетського міста Ель-Кантара.

Про це повідомляє Associated Press.

Супутникові дані показали, що наразі судно перебуває на односмуговій ділянці Суецького каналу. За даними Спільного координаційного центру, Glory перевозить понад 65 тисяч метричних тонн кукурудзи з України до Китаю.

«Адміністрація Суецького каналу продовжує свої зусилля щодо спуску судна Glory на воду за допомогою трьох буксирів — Port Said, Svitzer Suez 1 і Ali Shalabi» — йдеться у повідомленні судноплавного агентства Leth Agencies.

Дані трекерів VesselFinder і MarineTraffic показали, що судно йшло під прапором Маршаллових Островів, повідомляє Reuters.