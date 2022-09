Танкер сів на мілину та заблокував рух Суецьким каналом. У 2023 році канал планують розширити

Нафтовий танкер сів на мілину через технічну несправність керма та заблокував рух Суецьким каналом ввечері 31 серпня.

Про це пише Reuters.

Судно Affinity V заблокувало південну частину каналу. Після опівночі за місцевим часом рух відновили. Зараз корабель йде на буксирі.

«Він тимчасово заблокував рух і тепер знову розвернувся на південь, але рухається повільно за допомогою буксира», — повідомила у Twitter служба моніторингу суден TankerTrackers.

Інцидент стався на односмуговій ділянці каналу, де в березні 2021 року сів на мілину вантажний корабель Ever Given. Після того, як Ever Given сів на мілину, в управлінні Суецького каналу оголосили, що прискорюють розширення та поглиблення каналу. Роботи планують завершити у 2023 році.