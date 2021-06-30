Al Arabiya: Власник контейнеровоза Ever Given погодився відшкодувати Суецькому каналу $540 мільйонів

Власник контейнеровоза Ever Given, який у березні повністю перекрив рух у Суецькому каналі, відшкодує $540 мільйонів.
Про це пише Al Arabiya.
За інформацією видання, сторони «підписали принципову угоду», яка включає, зокрема, відмова сторін від будь-яких скарг. Також угода включає переоснащення каналу, зокрема, придбання нової буксирувальної техніки. Власником контейнеровоза є японська компанія Shui Kesen.
Наприкінці травня повідомлялося, що влада Єгипту перерахує суму компенсації за блокування Суецького каналу, яку вимагає від власника контейнеровоза Ever Given.
- 23 березня судно MV Ever Given компанії Evergreen, яке йшло під прапором Панами, сіло на мілину на півдні Суецького каналу. 400-метровий контейнеровоз врізався в берег і повністю перекрив рух. Причиною аварії назвали сильний вітер і бурю.
- Через блокування каналу ціна на нафту почала зростати. 25 березня судноплавство в каналі зупинили, а власник судна вибачився за перешкоджання світовій торгівлі.
- Уранці 29 березня Ever Given зняли з мілини. Єгипет вимагає майже мільярд доларів компенсації. Судно не випустять до виплати компенсації.
- Суецький канал тепер будуть розширювати.