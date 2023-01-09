За добу окупанти втратили в Україні понад 500 військових

Упродовж 8 січня російська армія втратила вбитими ще 590 солдатів. Загалом за 320 днів вторгнення росіяни недорахувалися 111 760 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

танків — 3 080 (+11);

бойових броньованих машин — 6 147 (+17);

артилерійських систем — 2 069 (+4);

РСЗВ — 434 (+3);

засобів ППО — 217;

літаків — 285;

гелікоптерів — 275 (+3);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 856 (+7);

крилатих ракет — 723;

кораблів /катерів — 16;

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 809 (+8);

спеціальної техніки — 183 одиниці.