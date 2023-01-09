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За добу окупанти втратили в Україні понад 500 військових

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 8 січня російська армія втратила вбитими ще 590 солдатів. Загалом за 320 днів вторгнення росіяни недорахувалися 111 760 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • танків — 3 080 (+11);
  • бойових броньованих машин — 6 147 (+17);
  • артилерійських систем — 2 069 (+4);
  • РСЗВ — 434 (+3);
  • засобів ППО — 217;
  • літаків — 285;
  • гелікоптерів — 275 (+3);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 856 (+7);
  • крилатих ракет — 723;
  • кораблів /катерів — 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 809 (+8);
  • спеціальної техніки — 183 одиниці.
  • Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Марʼїнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.