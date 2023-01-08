Швеція заявила про неможливість виконання умов Туреччини для вступу в НАТО

Офіційний Стокгольм не може виконати всі умови, які поставила Анкара для схвалення вступу Швеції до НАТО .
Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Коментуючи меморандум, підписаний між Філяндією, Швецією та Туреччиною перед тим, як остання погодилася на їхній вступ до Альянсу на саміті НАТО у червні, Крістерссон сказав, що відтоді принципових змін не сталося.
«Туреччина одночасно і підтверджує, що ми зробили те, що обіцяли зробити, але й заявляє, що хоче від нас кроків, які ми не можемо і не хочемо робити. І зараз рішення — у руках Туреччини», — заявив прем’єр.
Водночас за його словами, Швеція впевнена, що Туреччина все ж схвалить заявку Стокгольму на вступ до НАТО.
- Швеція та Фінляндія зможуть приєднатися до НАТО, коли всі країни Альянсу ратифікують протоколи про вступ. З тридцяти країн НАТО вступ Швеції та Фінляндії поки не ратифікували Туреччина та Угорщина. Угорщина заявила про плани зробити це в лютому, а Туреччина заблокувала процес вступу, вимагаючи від скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації, видати осіб, яких вона звинувачує в тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.