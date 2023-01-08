Україна провела ще один обмін полоненими — додому повернулися 50 воїнів

Україна повернула додому ще 50 воїнів — 33 офіцерів та 17 рядових і сержантів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед військових є представники Територіальної оборони, нацгвардійці, прикордонники, представники ССО та ВМС.

«Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмуту, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої», — зазначив Єрмак.