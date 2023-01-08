У Німеччині затримали чоловіків, які готували теракт з використанням отрути

Німецька поліція вночі затримала 32-річного громадянина Ірану. Його підозрюють у підготовці теракту «з ісламістських мотивів» — чоловіку інкримінують придбання бойової отруйної речовини рицину, а також високотоксичного ціаніду.

Про це повідомила поліція адміністративного округу Мюнстер.

Іранця разом з іншим підозрюваним узяли під варту на час перевірки доказів.

Представник прокуратури зазначив, що дії підозрюваних могли становити загрозу для держави. Що було ціллю терористичного акту та наскільки чоловік наблизився до його реалізації, наразі невідомо.