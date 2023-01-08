Генштаб: У Кемеровську область рф прибув потяг, заповнений трупами росіян

До Кемеровської області росії прибув потяг із рефрижераторами, які заповнені тілами загиблих в Україні російських військових.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Так, 5 січня, з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів», — повідомили в Генштабі.

Також там розповіли, що на тимчасово зайнятих територіях, у населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів і показують тільки російське телебачення.