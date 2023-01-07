ЗСУ: Соледар і Бахмут залишаються під контролем українських військ

Українські війська тримають оборону міст Соледар і Бахмут, попри заяви росіян.

«Соледар не перебуває під контролем російської федерації. Наші Збройні сили та командування роблять усе, щоб завдати ворогу максимальної шкоди в особовому складі та техніці... та максимально зберегти свої сили», — сказав речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, нині там точаться запеклі бої — тільки сьогодні відбулося 76 обстрілів і 10 бойових зіткнень. Він додав, що тактика росіян не змінилася: вони використовують особовий склад, який безперервно «накочується» на позиції українських захисників.

«Крок за кроком у них виходили невеличкі просування. Наші воїни тримають оборону, проте тактична обстановка іноді змушувала їх змінювати позиції», — пояснив речник.

Коментуючи ситуацію в Бахмуті, Череватий зазначив, що місто залишається під контролем ЗСУ, бої тривають.

«Поки що це одна з найінтенсивніших ділянок фронту, де постійно тривають бойові зіткнення та обстріли противника», — сказав він.