У США померла найстаріша людина країни, їй було 115 років

У США, у штаті Айова померла Бессі Хендрікс, яка вважалась найстарішою людиною у країні. Її не стало 3 січня у віці 115 років.
Про це повідомляє CNN.
Жінка народилася 7 листопада 1907 року. Вона працювала вчителем, поки не вийшла заміж за Пола Хендрікса в 1930 році. Після 65 років шлюбу, у 1995-му її чоловік помер.
Хендрікс жила у власному будинку до 102 років, потім переїхала до центру догляду за літніми людьми, де й жила до самої смерті. Двоє з її пʼяти дітей померли раніше за неї, у неї залишилося 14 онуків і 26 правнуків.
Після смерті Бессі Хендрікс найстаршою людиною, яка наразі проживає у США, є 114-річна Еді Чеккареллі, яка мешкає в Каліфорнії.
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