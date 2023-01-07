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Російська армія за добу втратила ще 490 військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 490 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 110 740 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 7 січня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 3 066 танків (+2 за минулу добу);
  • 6 125 бойових броньованих машин (+1);
  • 2 062 артилерійські системи (+3);
  • 431 реактивна система залпового вогню;
  • 217 засобів ППО (+2);
  • 285 літаків;
  • 272 гелікоптери;
  • 1 844 дрони;
  • 723 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 798 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+1);
  • 182 одиниці спеціальної техніки.