Мінцифра: Найближчим часом Україна отримає ще 5 000 терміналів Starlink

Україна найближчим часом отримає від партнерів ще близько 5 000 терміналів Starlink. Більшість їх відправлять військовим.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну було завезено 25 тисяч терміналів. Їх відправили військовим, медикам, енергетикам, державним установами.

Федоров розповів, що веде переговори з очільником SpaceX Ілоном Маском. Вони працюють над тим, щоб його компанія змогла забезпечила необхідну кількість терміналів, оскільки у світі є дефіцит.

Також він зазначив, що Мінцифра отримує «спецціну» на Starlink. Вона є нижчою за ціну для приватних користувачів.