Мінцифра: Найближчим часом Україна отримає ще 5 000 терміналів Starlink

Україна найближчим часом отримає від партнерів ще близько 5 000 терміналів Starlink. Більшість їх відправлять військовим.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну було завезено 25 тисяч терміналів. Їх відправили військовим, медикам, енергетикам, державним установами.
Федоров розповів, що веде переговори з очільником SpaceX Ілоном Маском. Вони працюють над тим, щоб його компанія змогла забезпечила необхідну кількість терміналів, оскільки у світі є дефіцит.
Також він зазначив, що Мінцифра отримує «спецціну» на Starlink. Вона є нижчою за ціну для приватних користувачів.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав закони про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України. Вони скасовують мита та ПДВ за ввезення генераторів і Starlink.