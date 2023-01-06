Тайвань планує створити свій аналог Starlink через потенційну загрозу з боку Китаю

Тайвань планує створити власні супутники на низькій навколоземній орбіті, подібні до Starlink Ілона Маска, щоб захиститися від потенційного нападу з боку Китаю.

Про це пише Financial Times.

За словами трьох людей, знайомих із ситуацією, Тайвань веде попередні переговори про залучення коштів із кількома інвесторами всередині та поза межами країни. Космічне агентство Тайваню під назвою TASA хоче виділити з існуючого супутникового підрозділу окремий проєкт.

«Ми дивимось на російське вторгнення в Україну і на те, як успішно був використаний Starlink», — сказала міністр цифрових технологій Тайваню Одрі Танг.

Вона додала, що система також підтримуватиме телефонний зв’язок і відеоконференції та згадала в цьому контексті щоденні звернення президента України Володимира Зеленського. За словами Тан, на те, щоб новий проєкт TASA запрацював, знадобиться «кілька років».

За даними FT, серед інвесторів, до яких звернулися за фінансуванням, була Draper Associates — венчурна компанія Кремнієвої долини, яка була першим інвестором у SpaceX і Tesla. У компанії відмовилися від коментарів щодо цього. TASA ж заявило, що ці плани недостатньо розвинуті, щоб обговорювати їх публічно.

Деякі представники галузі скептично поставилися до планів тайванців конкурувати на глобальному ринку, де домінує SpaceX — єдиний постачальник із можливостями запуску, і десятки стартапів, що змагаються за фінансування.

Інші експерти припустили, що ринок негеостаціонарних супутників наближається до переломного моменту, який може дозволити кільком невеликим країнам використовувати власні супутники на низькій навколоземній орбіті.