Росіяни обстріляли пожежну частину в Херсоні. Серед рятувальників є загиблі

Росіяни з артилерії обстріляли пожежну частину в Херсоні, повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Серед рятувальників є загиблі та поранені. Кількість жертв він не уточнив.

«Це друга пожежна частина за два дні, яку обстріляв ворог, порушуючи всі принципи та норми міжнародного права», — додав Крук.

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Голова військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що на території частини пролунали щонайменше чотирих вибухи. Поруч з обстріляною пожежною частиною горів будинок у приватному секторі.