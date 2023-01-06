Росіяни обстріляли пожежну частину в Херсоні. Серед рятувальників є загиблі

Росіяни з артилерії обстріляли пожежну частину в Херсоні, повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
Серед рятувальників є загиблі та поранені. Кількість жертв він не уточнив.
«Це друга пожежна частина за два дні, яку обстріляв ворог, порушуючи всі принципи та норми міжнародного права», — додав Крук.
Голова військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що на території частини пролунали щонайменше чотирих вибухи. Поруч з обстріляною пожежною частиною горів будинок у приватному секторі.
- 5 січня окупанти вперше влучили по пожежній частині в Херсоні. Тоді обійшлося без жертв. Пошкоджень зазнала техніка.
- Загалом окупаційні війська минулої доби 58 разів обстріляли територію Херсонщини та 14 разів сам Херсон. Загинули шестеро цивільних, ще четверо дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих — 12-річний хлопчик. Він загинув у власній оселі разом із батьками.