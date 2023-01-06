У Китаї знайшли скамʼянілого птаха з головою динозавра

У Китаї виявили повний скамʼянілий скелет птаха з головою динозавра. Тварина жила близько 120 мільйонів років тому, під час крейдяного періоду.

Про це пише Science Alert.

Новий вид назвали Cratonavis zhui. Подальші дослідження цієї знахідки може дати важливу інформацію про еволюцію сучасних птахів. Ось як він міг виглядати:

Zhao Chang

Дзьоб цієї тварини не міг рухатися незалежно від черепної коробки. Науковці розташували Cratonavis zhui на еволюційному дереві між ящероподібним археоптериксом та орнітотораками. Перші були дуже сильно схожі на тиранозавра, а до других відносять птахів.