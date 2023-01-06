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Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 110 тисяч російських окупантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 6 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 110 250 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 3 064 танки;
  • 6 124 бойові броньовані машини;
  • 2 059 артилерійських систем;
  • 431 реактивна система залпового вогню;
  • 215 засобів протиповітряної оборони;
  • 285 літаків;
  • 272 гелікоптери;
  • 4 797 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 844 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 182 одиниці спеціальної техніки;
  • 723 крилаті ракети.