Мережа ресторанів McDonald’s припиняє роботу в Казахстані під цим брендом через проблеми з поставками.

Про це йдеться в заяві керуючої компанії.

«Мережа ресторанів швидкого обслуговування під управлінням ТОВ Food Solutions KZ припиняє роботу під брендом McDonald’s у Казахстані через проблеми з постачанням. Про відновлення діяльності та терміни відкриття нових ресторанів швидкого обслуговування під новою назвою буде оголошено найближчим часом», — зазначено в заяві.

Перший ресторан під брендом McDonald’s у Казахстані відкрили у 2016 році. Видання Bloomberg із посиланням на обізнане джерело зазначило, що у компанії виникли проблеми з російським поставками мʼяса після рішення McDonald’s піти з рф.