Компанія McDonaldʼs йде з білорусі. Її замінить російський фастфуд

Компанія McDonaldʼs залишає ринок білорусі. Замість неї у країні відкриють російський фастфуд «Вкусно и точка».
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
«Ресторани швидкого обслуговування «МакДональдс» під управлінням Унітарного підприємства «КСБ Вікторі Ресторани» протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом «Вкусно и точка», — зазначили в заяві McDonaldʼs.
Компанія обіцяє зберегти працівникам робочі місця. Дату відкриття під новим брендом оголосять пізніше.
- Компанія McDonald’s закрила свої 850 ресторанів у росії 14 березня 2022 року. Таке рішення ухвалили у зв’язку зі вторгненням армії рф в Україну.
- 12 червня в Москві відновили роботу 15 ексресторанів McDonald’s, тепер під назвою «Вкусно и точка».
- У соцмережах помітили, що логотип «Вкусно и точка» збігається з логотипом португальської компанії Matosmix, яка займається виробництвом кормів для свійських тварин.