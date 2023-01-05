«Слуга народу» та «Батьківщина» відреагували на закиди в небажанні позбавляти повноважень депутатів ОПзЖ

Депутати парламентських фракцій «Слуга народу» та «Батьківщина» прокоментували звинувачення в тому, що вони не хочуть позбавляти повноважень обранців від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя».

Так, позицію від «Батьківщини» оприлюднила глава партії Юлія Тимошенко.

«Батьківщина» виступає за позбавлення мандатів народних депутатів від ОПзЖ (читай Партії регіонів) у будь-який конституційний спосіб. Так, люди, які допомагали Кремлю готувати агресію проти України, не мають права сидіти у Верховній Раді! Так, партія, чільні представники якої втекли за межі країни у перші дні війни, не може приймати рішення, від яких залежить наша перемога!» — заявила Юлія Тимошенко.

Вона також наголосила, що фракція «Батьківщина» підтримає будь-який конституційний законопроєкт, який покликаний відновити справедливість і реалізувати запит суспільства на очищення влади від колаборантів.

Позицію «Слуги народу» оприлюднила речниця фракції Юлія Палійчук. Вона заявила, що партія виступає за те, що покарання проросійських сил повинне мати серйозне юридичне підґрунтя, яке не викликатиме сумнівів ані в українських, ані в міжнародних судах.

«Ми підтримуємо і будемо підтримувати всі законні та конституційні методи позбавлення залишків політичного впливу всіх представників проросійських сил. Але ми не готові підтримувати волюнтаристські та юридично нікчемні ініціативи, які лише підігрують проросійським силам, залишаючи їм шанс на юридичне оскарження та політичну реабілітацію в майбутньому», — додала Палійчук.