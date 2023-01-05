Amazon вирішила провести найбільше скорочення персоналу у своїй історії

Компанія Amazon скоротить понад 18 тисяч співробітників, тобто на 8 тисяч більше, ніж планувалося. Це найбільше одночасне скорочення в історії компанії.

Про це пише The Hill.

Рішення ухвалили на тлі невизначеності в економіці та у звʼязку з набором великої кількості співробітників протягом останніх двох років. Генеральний директор Amazon Енді Джессі повідомив, що кадрові скорочення насамперед торкнуться відділів продажу та найму персоналу. Усі звільнені отримають вихідні виплати та допомогу у працевлаштуванні.

Минулого року зростання Amazon стало найповільнішим за останні два десятиліття. У компанії різко збільшилися витрати, а зміна звичок споживачів і зростання інфляції підірвали її продажу. У листопаді акції Amazon падали до найнижчого рівня від початку пандемії.

Amazon значно збільшила чисельність персоналу під час пандемії COVID-19, коли різко зросли обсяги онлайн-торгівлі. Станом на вересень 2022 року в Amazon працювали півтора мільйона людей, більшість із них працювала — на складах компанії.