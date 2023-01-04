Україна після скандалу повернула акредитацію данській журналістці Матільді Кімер

Україна повернула акредитацію журналістці данської громадської телерадіокомпанії DR Матільді Кімер.

Про це повідомила Європейська федерація журналістів (EFJ), а також сам мовник DR.

«Данській журналістці Матільді Кімер повернули акредитацію: вона знову може працювати в Україні. Міжнародний тиск спрацював!» — ідеться в повідомленні EFJ.

Наприкінці літа Данське радіо опублікувало на своєму сайті скриншот листа від ЗСУ, який датований 22 серпня, де йдеться, що акредитацію відкликано на запит Служби безпеки України (СБУ).

Тільки у грудні 2022 року журналістці вдалося зустрітися з представниками спецслужби, де їй вказали, що відзняті матеріали містять пропаганду на користь росії. СБУ публічно цю історію не коментувала, тому про зустріч її співробітників із Кімер відомо лише зі слів журналістки. «Бабелю» вдалося поговорити з одним зі співробітників СБУ. Він розповів версію спецслужби й уточнив, за що саме Кімер позбавили акредитації. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: