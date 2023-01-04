Секретар РНБО: Жодна розвідка світу не припускала, що Україна вистоїть у війні

Жодна західна розвідка до повномасштабного вторгнення не припускала, що Україна вистоїть у війні проти росії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтервʼю на телемарафоні.

За його словами, представники «різних спецструктур» країн-партнерів приїжджали до Києва та прогнозували окупацію України, ліквідацію вищого військово-політичного керівництва, концтабори та фільтраційні табори.

«Це те, що вони нам говорили. Я їм відповідав, що ви просто нас не знаєте. Такого не буде. Хочу, щоб у вас було розуміння: жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова «зовсім». Вони всі вважали, що ми не матимемо таких здібностей», — заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що на кожній зустрічі партнери попереджали про загрозу фізичної ліквідації вищого керівництва держави. Через це вони завжди пропонували евакуацію.

За його словами, росіяни планували до 7 березня захопити Київ та Лівобережжя України.