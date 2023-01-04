У Бразилії сотні тисяч людей зібралися попрощатися з Пеле. Його поховають на вертикальному кладовищі

У Бразилії після дводенної церемонії прощання поховали легендарного футболіста Пеле. Труну з його тілом провезли вулицями міста Сантос на пожежній машині.
Про це повідомляє Reuters.
Майже 230 тисяч людей зібралися на вулицях, щоб віддати шану футболісту.
Похоронна процесія вирушила з міського стадіону «Віла Бельміро» — домашнього майданчика футбольного клубу «Сантос». Пеле забив понад тисячу голів, коли виступав за цю команду з 1956 по 1974 рік.
У 2003 році футболіст придбав місце на вертикальному цвинтарі, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найвище кладовище у світі. Ось як воно виглядає:
Це кладовище має загальну площу 40 тисяч квадратних метрів. Там є цілодобовий ресторан, каплиця, автомобільний музей, невеликий рибний ставок і вольєр.
Мавзолей Пеле площею 200 квадратних метрів розташують на першому поверсі та оформлять як футбольний стадіон. Його труна стоятиме посеред штучного газону в оточенні фотографій часів його слави.
- 29 грудня легендарний бразильський футболіст Пеле помер у віці 82 роки після боротьби з раком товстої кишки.