Помер легендарний бразильський футболіст Пеле. Йому було 82 роки. Смерть підтвердив агент футболіста Джо Фрага.

Про це повідомляє Washington Post.

Пеле народився 23 жовтня 1940 року в місті Трес-Коракес. Легендарний гравець, якого називали «Королем», уперше зіграв на Чемпіонаті світу 1958 року у Швеції у 17 років. Тоді він став наймолодшим футболістом турніру. Товариші по команді винесли його з поля на плечах після того, як він забив два переможні для Бразилії голи.

Він був професійним футболістом з 1956 до 1977 року. Тричі ставав чемпіоном світу. ФІФА визнала його найкращим футболістом ХХ століття.

У 1967 році учасники громадянської війни в Нігерії погодилися на короткочасне припинення вогню, щоб Пеле міг зіграти матч у країні. У 1997 році королева Великої Британії Єлизавета II посвятила його в лицарі. Коли Пеле відвідав Вашингтон, щоб допомогти популяризувати гру у Сполучених Штатах, президент США першим простягнув йому руку.

«Мене звуть Рональд Рейган, я президент Сполучених Штатів Америки. Але вам не потрібно представлятися, тому що всі знають, хто такий Пеле», — сказав президент США своєму гостю.

Після того, як Пеле припинив грати в футбол, він був міністром спорту Бразилії, бізнесменом і послом ЮНЕСКО та ООН. Він грав у кіно, серіалах, складав пісні та записував диски з популярною бразильською музикою.

Із 2021 року Пеле лікувався від раку товстої кишки. Протягом останнього місяця він перебував у лікарні.