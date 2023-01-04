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Генштаб: За добу ЗСУ знищили 720 окупантів і 6 артилерійських систем ворога

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 4 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 108 910 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 3 038 танків;
  • 6 106 бойових броньованих машин;
  • 2 039 артилерійських систем;
  • 424 реактивні системи залпового вогню;
  • 215 засобів протиповітряної оборони;
  • 283 літаки;
  • 270 гелікоптерів;
  • 4 745 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 842 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 181 одиниця спеціальної техніки;
  • 723 крилаті ракети.