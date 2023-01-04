Генштаб: За добу ЗСУ знищили 720 окупантів і 6 артилерійських систем ворога

Станом на 4 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 108 910 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 038 танків;
- 6 106 бойових броньованих машин;
- 2 039 артилерійських систем;
- 424 реактивні системи залпового вогню;
- 215 засобів протиповітряної оборони;
- 283 літаки;
- 270 гелікоптерів;
- 4 745 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 842 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 181 одиниця спеціальної техніки;
- 723 крилаті ракети.