У США запустили на орбіту український супутник, який розробили науковці «Київської політехніки»

У США, з мису Канаверал на ракеті Falcon-9 запустили український супутник PolyITAN-HP-30, який розробили науковці Київського політехнічного інституту імені Сікорського.

Alpha Centauri пише, що на борту супутника знаходиться експериментальна теплова труба — частина системи терморегулювання космічних апаратів. Така система необхідна кожному космічному апарату для відведення тепла від місць його концентрації, наприклад від електроніки, щоб запобігти їх виходу з ладу.

На супутникові проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб — як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Запуск PolyITAN-HP-30 на орбіту дасть змогу науковцям КПІ отримати робочі характеристики теплових труб в умовах мікрогравітації. Також вони зможуть виявити можливі хиби й переваги в процесі подальшого створення теплових труб для різних космічних апаратів.