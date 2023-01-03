ЗСУ підтвердили, що встановили прапор на Великому Потьомкінському острові біля Херсону. Але про звільнення поки не йдеться

Українські військові справді встановили прапор на Великому Потьомкінському острові, що поблизу Херсону, але говорити про його звільнення ще зарано.

Про це 3 січня в ефірі телемарафону заявила начальниця Обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

«Встановлення прапора — це сигнал для ворога, що ми працюємо, що земля наша і це все — Україна, а також це нагадування про незворотність тих процесів, які ми запланували. Однак говорити про звільнення острова ще зарано. Треба усвідомлювати, що такі проголошення можуть суттєво вплинути на подальший розвиток ситуації», — заявила Наталя Гуменюк.

2 січня народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко опублікував відео військових із прапором на Великому Потьомкінському острові та написав, що острів звільнено.