У США виведуть на орбіту український наносупутник — подію транслюватимуть онлайн

У США 3 січня виведуть на орбіту Землі наносупутник PolyITAN-HP-30, який фахівці КПІ ім. Ігоря Сікорського створили до 30-річчя Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Наносупутник розробили за бюджетні кошти, які МОН надавало в межах реалізації відповідних проєктів — переможців конкурсів наукових досліджень і розробок.

Запуск відбудеться з мису Канаверал, що у США, за допомогою ракети-носія Falcon-9 від компанії SpaceX.

Після виведення на заплановану орбіту наносупутник досліджуватиме ефективність функціонування теплових труб різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Фінансування та технічне забезпечення виведення космічного апарата в космос взяла на себе спіноф-компанія нідерландського Технічного університету Делфт.

Трансляція події відбуватиметься на каналі КПІ ім. Ігоря Сікорського з 16 години 3 січня 2023 року.