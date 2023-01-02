Кім Чен Ин повів доньку на виробництво балістичних ракет. Її вдруге за життя показали публіці

Лідер КНДР Кім Чен Ин разом із донькою Чжу Е оглянув склад з балістичними ракетами. Кадри прогулянки північнокорейського лідера показали на Центральному держканалі КНДР.
Про це повідомляють агентства Yonhap та Reuters.
Батько з донькою оглянули близько 26 балістичних ракет середньої дальності «Хвасон-12» та 10 мобільних пускових установок для ракет KN-23, здатних нести тактичний ядерний заряд.
Кадри його прогулянки показали без пояснень, відео зʼявилося в сюжеті про VI пленум партії, який тривав із 26 до 31 грудня.
Перед цим Кім Чен Ин закликав до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет і більшого ядерного арсеналу для протидії загрозам з боку США.
Він пообіцяв розробити нову міжконтинентальну балістичну ракетну систему, «яка може завдати швидкого ядерного контрудару».
- Кім Чен Ин очолює одну з найбільш засекречених держав світу, і про його особисте життя відомо дуже мало. У липні 2012 року Північна Корея підтвердила, що Рі Соль Чжу є дружиною Кім Чен Ина, через місяць після того, як її вперше побачили з ним на публіці. Відтоді південнокорейські ЗМІ припускали, що у них троє дітей. 19 листопада 2022 року KCNA вперше опублікувала кілька фотографій батька та доньки Чжу Е, підтверджуючи чутки про її існування.