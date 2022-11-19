Кім Чен Ин уперше показав свою дочку

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин уперше показав світові свою дочку Чжу Е. Раніше її існування публічно не підтверджували.

Знімки опублікувало державне інформагентство KCNA.

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Чжу Е народилася приблизно у 2013 році. Вона вважається другою за старшинством із трьох дітей Кіма. Імена інших дітей невідомі.

На фото Кім із дочкою відвідують полігон для запуску балістичної ракети Hwasongpho-17 з ядерною боєголовкою. Це найбільша бойова ракета КНДР. Її випробувальний запуск відбувся 18 листопада.

KCNA писало, що ракета піднялася на максимальну висоту в 6 040,9 км і пролетіла відстань 999,2 км за майже 69 хвилин, після чого впала у Східному морі.