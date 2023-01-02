У Вінниці чоловік порізав горло священнику УПЦ МП. Нападника підстрелили, коли затримували

У Вінниці, у храмі на честь Покрови Божої Матері (УПЦ МП) напали на клірика єпархії протоієрея Антонія Ковтонюка.

Інцидент стався близько 9-ї години ранку 2 січня. До храму зайшов чоловік, почав все перевертати. Настоятель храму перебував у вівтарі, почув шум та пішов до чоловіка. Той на зауваження не реагував і ножем порізав священнику горло.

Коли прибула поліція, чоловік почав опиратися, тому поліцейські змушені були застосувати зброю — поранили його в ногу і відтак затримали. Священника вже прооперували, він у реанімації.