Пісня The Weeknd стала найпопулярнішою в Spotify

Пісня під назвою “Blinding Lights” канадського виконавця The Weeknd набрала найбільше прослуховувань на музичній платформі Spotify.

Станом на 1 січня 2023 року Blinding Lights стриміли на Spotify 3,332 мільярда разів.

Таким чином, The Weeknd випередив британця Еда Ширана, який тримав першість на платформі із піснею “Shape Of You”. Тепер Ширан опинився на другій сходинці — у нього на 100 мільйонів прослуховувань менше.

The Weeknd випустив пісню “Blinding Lights” 29 листопада 2019 року, вона входить до четвертого альбому артиста “After Hours”. Кліп до цієї композиції набрав на YouТube понад 662 мільйони переглядів.