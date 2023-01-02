Японія підняла в небо винищувачі через китайський розвідувальний дрон

Між головним островом префектури Окінава і островом Міяко в Японії пролетів китайський безпілотник.

Про це повідомляє NHK із посиланням на Міністерство оборони Японії.

За їхніми даними, розвідувальний дрон збройних сил Китаю WZ7 прилетів з боку Східнокитайського моря і пройшов між островами в напрямку Тихого океану. Відтак безпілотник розвернувся на південь від острова Міяко й рушив тим самим маршрутом у напрямку материкового Китаю.

Повітряні сили Японії підняли по тривозі винищувачі, проте безпілотний літальний апарат Китаю не входив до японського повітряного простору.

За словами представників Міністерства оборони, дрон такого типу пролітав поблизу Японії вперше.