Японія хоче вдвічі підняти оборонний бюджет через можливий конфлікт із Китаєм. Це буде найвище зростання з часів Другої світової

Уряд Японії ухвалив план нарощування власної армії на наступні 5 років на $320 мільярдів. У рамках цього плану оборонні витрати зростуть удвічі.

Про це пише The Guardian.

План подвоює витрати на оборону приблизно до 2% ВВП на рік, проти встановленого Японією ліміту витрат в 1% ВВП, що діяв із 1976 року.

Отже, бюджет Міноборони зросте приблизно до десятої частини всіх державних японських витрат і зробить країну третьою у світі за обсягом видатків на оборону після США та Китаю.

Японія планує за ці гроші виробляти ракети, здатні досягати Китаю в разу його нападу на Тайвань. Більшість оборонних замовлень отримає Mitsubishi Heavy Industries, яка займеться виробництвом балістичних ракет і винищувачів.