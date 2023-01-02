Новини

Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 720 російських окупантів за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 2 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 107 440 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 3 031 танк;
  • 6 093 бойові броньовані машини;
  • 2 027 артилерійських систем;
  • 423 реактивні системи залпового вогню;
  • 213 засобів протиповітряної оборони;
  • 283 літаки;
  • 269 гелікоптерів;
  • 4 725 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 836 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 181 одиниця спеціальної техніки;
  • 723 крилаті ракети.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.