На Миколаївщині жінка народила дитину у швидкій у новорічну ніч. Їй допомагали по Skype

Увечері 31 грудня у селі Бузьке на Миколаївщині у жінки почалися перейми. Вона народила у швидкій, яка застрягла у багні.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, лікар Новоодеської центральної районної лікарні Тетяна Любенко консультувала по Skype.

Керівник управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Максим Безносенко повідомив, що о 23:30 народилася здорова дівчинка вагою 3 850 грамів, її зріст — 55 сантиметрів. Уранці породіллю з дитиною доставили до пологового будинку. Мама та донька почуваються добре.