В Україні підрахували кількість повітряних тривог за рік

У 2022 році в Україні пролунало близько 14 870 повітряних тривог.

Про це повідомили на волонтерському сайті alerts.in.ua.

Найбільша кількість тривог була у Харківській області — 1 558. Найменша — у Луганській області (там вона увімкнена постійно). У Києві лунало 638 тривог.

Для підрахунку команда alerts.in.ua використовувала дані місцевих ЗМІ, «Суспільного», каналів голів обласних адміністрацій, мобільних застосунків та інших публічних джерел. Кількість та тривалість повітряних тривог орієнтовні, адже на початку російського вторгнення, 24 лютого, інформації було дуже мало і подекуди вона була суперечливою.