У британському місті Скарборо скасували новорічний феєрверк, щоб не турбувати моржа

У британському місті Скарборо (Північний Йоркшир, Англія) скасували новорічний феєрверк, щоб не турбувати арктичного моржа, який заплив у гавань.

Про це повідомляє This Is The Coast з посиланням на місцеву владу та зоозахисників.

Морж на імʼя Тор приплив у гавань 30 грудня. Експерти з дикої природи вважають, що він подолав шлях з Канади через Францію та Нідерланди, а у води Північного Йоркширу заплив відпочити.

Як пише The Guardian, морж зібрав навколо себе великі натовпи, а місцевих жителів привів у захват, хоч і постійно спав біля води.

Зоозахисники кажуть, що моржів рідко можна зустріти у Великій Британії, проте останнім часом вони стали частіше зʼявлятися через зміну клімату. Очікується, що після відпочинку Тор вирушить на північ.