«Укренерго» низько оцінює ймовірність блекауту

Голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив в ефірі телемарафону, що наразі небезпеки блекауту через удари по енергосистемі він не бачить, хоча теоретично ймовірність повного блекауту існує.

«Я вважаю, що найгірше з ракетними атаками ми вже пройшли, дуже на це сподіваюсь. Динаміка цих атак і ефект від атак показують, що росіяни мають все меншу здатність спричиняти якісь збурення в нашій енергосистемі», — сказав Кудрицький, додавши, що енергетики вже навчилися швидко усувати наслідки ударів, тому росія нічим уже не здивує.