У перший день нового року в Україні буде тепло — до +12 °С

У перший день нового року опади в Україні не прогнозуються, температура вдень сяатиме +12 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики очікують вітер 7—12 м/с з поривами до 15—20 м/с. Температура вночі +1...+6 °С, вдень +7...+12 °С, у західних областях і Криму місцями +13...+15 °С. На сході вночі від +3 до -2 °С, вдень +3...+8 °С.

У Києві та області 1 січня теж без опадів, вітер 7—12 м/с, удень окремі пориви 15—18 м/с. У столиці температура вночі +4...+6 °С, удень +10...+12 °С, на Київщині вночі +1...+6 °С, удень +7...+12 °С.