Генштаб: Окупанти закрили Генічеськ на виїзд до 7 січня

Російські військові посилили поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах окупованої території Херсонської області. Зокрема, у місті Генічеськ вони ввели комендантську годину на тиждень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними українських військових, росіяни закрили на виїзд місто Генічеськ в період з 31 грудня 2022 року до 6 січня 2023-го. Також вони заборонили виїзд жителям навколишніх сіл.

«З метою облаштування системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих і зайнятих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей окупанти залучають цивільних осіб з території рф», — сказано в повідомленні Генштабу.