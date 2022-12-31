Україна звільнила з полону 140 своїх захисників

Україна повернула з російського полону 140 своїх громадян.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них — поранені, а також захисники Маріуполя й острова Зміїний, бійці Територіальної оборони зі Славутича та військові з Бахмутського напрямку.

Звільнити вдалося 82 бійців Збройних сил, 15 бійців Тероборони, 22 нацгвардійців, 11 бійців Військово-морських сил і 10 прикордонників.

«132 чоловіки і 8 жінок, 22 офіцери та 118 сержантів і солдатів… Поки вони стріляють, ми відбиваємось, відповідаємо та повертаємо», — додав Єрмак.