ЗСУ ліквідували ще понад 700 російських окупантів

Збройні сили України за добу знищили ще 710 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 105 960 військових.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 31 грудня.
Втрати російської армії в техніці:
- 3 029 танків (+3 за минулу добу);
- 6 075 бойових броньованих машин (+16);
- 2 016 артилерійських систем (+6);
- 423 реактивні системи залпового вогню (без змін);
- 213 засобів ППО (+1);
- 283 літаки;
- 269 гелікоптерів (+1);
- 1 746 дронів (+6);
- 711 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 707 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+24);
- 180 одиниць спеціальної техніки.