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ЗСУ ліквідували ще понад 700 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 710 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 105 960 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 31 грудня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 3 029 танків (+3 за минулу добу);
  • 6 075 бойових броньованих машин (+16);
  • 2 016 артилерійських систем (+6);
  • 423 реактивні системи залпового вогню (без змін);
  • 213 засобів ППО (+1);
  • 283 літаки;
  • 269 гелікоптерів (+1);
  • 1 746 дронів (+6);
  • 711 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 707 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+24);
  • 180 одиниць спеціальної техніки.