У США оприлюднили податкові декларації колишнього президента Дональда Трампа

У Конгресі США оприлюднили податкову звітність колишнього президента Дональда Трампа за шість років.
Про це пише Reuters.
Документ містить майже 6 тисяч сторінок, з яких понад 2 700 сторінок — це особисті звіти Трампа та його дружини Меланії Трамп, а понад 3 тисячі сторінок присвячені бізнесу експрезидента.
Податкові дані Трампа будуть доступні для поглиблених розслідувань журналістів і незалежних податкових експертів під час підготовки до президентських виборів 2024 року.
Ці записи свідчать, що доходи та податкові зобовʼязання Трампа різко коливалися з 2015 по 2020 рік, під час його першої президентської кампанії та подальшої каденції. Вони демонструють, що Трамп із дружиною заявляли про великі відрахування і збитки та платили незначний податок на прибуток протягом кількох із цих років.
У 2017 році Дональд Трамп став першим кандидатом у президенти за десятиліття, який не оприлюднив власні податкові декларації. Він подав до суду на комітет, намагаючись зберегти в таємниці ці документі, але Верховний суд США виніс рішення на користь комітету.
У висновках, оприлюднених минулого тижня, комітет заявив, що податкова служба порушила власні правила, не перевіряючи Трампа три з чотирьох років, поки він був президентом.
Перший аудит декларацій Трампа почали лише у 2019 році — після запиту голови Комітету шляхів і засобів Палати представників Річарда Ніла.
Палата представників США 22 грудня 2022 року ухвалила законопроєкт, який зобовʼязує Службу внутрішніх доходів завершувати перевірки податкових декларацій президентів протягом 90 днів після інавгурації.
- 23 грудня Комітет Палати представників, що розслідує напад на Капітолій США 6 січня 2021 року, представив звіт, в якому звинуватив «одну людину» — колишнього президента Дональда Трампа — у підбурюванні до насильства з метою утримати владу. Комітет заявив, що Конгрес повинен створити механізм, щоб офіційно заборонити Трампу та іншим особам зі звіту обіймати будь-які державні або військові посади.