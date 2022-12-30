У США оприлюднили податкові декларації колишнього президента Дональда Трампа

У Конгресі США оприлюднили податкову звітність колишнього президента Дональда Трампа за шість років.

Про це пише Reuters.

Документ містить майже 6 тисяч сторінок, з яких понад 2 700 сторінок — це особисті звіти Трампа та його дружини Меланії Трамп, а понад 3 тисячі сторінок присвячені бізнесу експрезидента.

Податкові дані Трампа будуть доступні для поглиблених розслідувань журналістів і незалежних податкових експертів під час підготовки до президентських виборів 2024 року.

Ці записи свідчать, що доходи та податкові зобовʼязання Трампа різко коливалися з 2015 по 2020 рік, під час його першої президентської кампанії та подальшої каденції. Вони демонструють, що Трамп із дружиною заявляли про великі відрахування і збитки та платили незначний податок на прибуток протягом кількох із цих років.

У 2017 році Дональд Трамп став першим кандидатом у президенти за десятиліття, який не оприлюднив власні податкові декларації. Він подав до суду на комітет, намагаючись зберегти в таємниці ці документі, але Верховний суд США виніс рішення на користь комітету.

У висновках, оприлюднених минулого тижня, комітет заявив, що податкова служба порушила власні правила, не перевіряючи Трампа три з чотирьох років, поки він був президентом.

Перший аудит декларацій Трампа почали лише у 2019 році — після запиту голови Комітету шляхів і засобів Палати представників Річарда Ніла.

Палата представників США 22 грудня 2022 року ухвалила законопроєкт, який зобовʼязує Службу внутрішніх доходів завершувати перевірки податкових декларацій президентів протягом 90 днів після інавгурації.