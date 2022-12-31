«Без снігу кататися не можна». У Франції екоактивісти пошкодили снігові гармати на гірськолижному курорті

У Франції кліматичні активісти вивели з ладу дві снігові гармати на гірськолижному курорті Ле-Жет.

Про це пише The Telegraph.

Протестувальники перерізали кабелі живлення двох снігових гармат, які використовуються для створення штучного снігу. На одній з них активісти написали: «Без снігу кататися не можна». Інцидент спричинив збитки на €3 тисячі.

Також на зламаній машині помітили символ, який використовує група, що називає себе Extinction Rebellion. Однак її місцевий осередок в Аннесі заперечив будь-яку причетність до інциденту.

Зараз половина гірськолижних спусків у Франції закрита через теплу погоду, а решта використовує снігові гармати. Критики назвають зимові види спорту необовʼязковими, марнотратними «розвагами для багатих» через високе споживання енергії та води.