Міністр оборони: Після втрат в Україні армія росії зможе відновитися мінімум за пʼять років

Після втрат в Україні регулярні війська російської федерації можуть відновитися мінімум за п’ять, а то й 10 років.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтервʼю LB.

За його словами, розвідка НАТО визнає значні втрати росіян у танках, в артилерії, БМП, БТР та живій силі.

«Регулярні війська російської федерації можуть відновитися за мінімум п’ять, а то й 10 років. Ракетний потенціал — так само. Тому що це війна ресурсів. І вони [країни-члени НАТО] вміють рахувати ресурси, тому вони відчувають цей момент», — сказав Резніков.

Він додав, що західні партнери «не мріють» роками підтримувати Україну в цій війні, бо це виснажує їхні ресурси теж.

«Капіталісти рахують гроші. Платники податків рахують гроші. Ті, хто розпоряджається цими податками, рахують гроші. І тому вони теж зацікавлені в нашій перемозі на полі бою, про що я чую на «Рамштайні» системно від міністрів оборони», — зазначив міністр.

Резніков вважає, що західні країни зацікавлені інвестувати у відбудову мирної України та у них є потреба зменшити потенціал росії як агресора.