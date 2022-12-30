За час вторгнення росіяни викрали 30 мерів, з них семеро досі вважаються зниклими безвісти

Голова Асоціації міст України Віталій Кличко повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни викрали 30 мерів українських міст. Семеро з них досі вважаються зниклими безвісти, зокрема мер Херсону Ігор Колихаєв.
Про це Кличко розповів в інтервʼю The Spiegel.
«Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці», — зазначив міський голова столиці.
За його словами, уряд не дав чіткої відповіді місцевим чиновникам, чи покидати їм своє місто в разі потенційної окупації, чи ні.
«Ситуація була важка: якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник... Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали», — додав Кличко.
- Із 28 червня 2022 року про мера Херсону Ігоря Колихаєва ніхто нічого не чув. Він залишався в Херсоні попри окупацію, мовляв, виконує обовʼязок перед виборцями. Тодішній глава ОВА Геннадій Лагута розкритикував Колихаєва за такий крок. Врешті мера викрали та імовірно вивезли на Лівий берег області, де утримують в полоні.