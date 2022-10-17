Міськрада Херсону: Офіційної інформації про звільнення з полону мера Ігоря Колихаєва немає

Наразі немає офіційної інформації про звільнення з полону мера Херсону Ігоря Колихаєва. З 28 червня про нього немає звістки, повідомляє Херсонська міськрада.

«Офіційної інформації щодо звільнення Ігоря Колихаєва з полону немає. Як і немає інформації, де він перебуває наразі. З 28 червня 2022 року, майже чотири місяці, ніхто з рідних Ігоря Вікторовича його не бачив і не чув. Також його рідні впевнені, що він не покидав межі Херсону» — повідомляє міськрада.